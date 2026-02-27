Haberler

TIR'a çarpan otomobilde ölen üniversiteli Burak toprağa verildi

TIR'a çarpan otomobilde ölen üniversiteli Burak toprağa verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde'de TIR'a arkadan çarpan otomobilde hayatını kaybeden 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Cemil Burak Toker, toprağa verildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

NİĞDE'de TIR'a arkadan çarpan otomobilde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Cemil Burak Toker (24), toprağa verildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Niğde-Bor kara yolunda meydana geldi. Cemil Burak Toker yönetimindeki 34 SN 8612 plakalı otomobil, aynı yönde giden Adil S. yönetimindeki 27 AJF 481 plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın dorsesinin altına giren araçta sıkışan Toker, itfaiye erlerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Toker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, TIR şoförünün ifadesi alındı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Toker'in cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Bor İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi

Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş dahil 34 kişi hakkında iddianame
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı

Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı
Evinde fenalaşan belediye başkanı kalbine yenildi

Evinde fenalaşan belediye başkanı kalbine yenik düştü
Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar

Yeni model ilgi görmeyince 657 bin lira indirim yaptılar
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler
Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı

Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı
Bilim dünyası şokta! 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu

60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu! Bilim dünyası şokta
Fener taraftarının Nottingham Forest'ın stadına verdiği zarara bakın

Yorumu size bırakıyoruz!