TIR'a çarpan otomobilde ölen üniversiteli Burak toprağa verildi

NİĞDE'de TIR'a arkadan çarpan otomobilde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Cemil Burak Toker (24), toprağa verildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Niğde-Bor kara yolunda meydana geldi. Cemil Burak Toker yönetimindeki 34 SN 8612 plakalı otomobil, aynı yönde giden Adil S. yönetimindeki 27 AJF 481 plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın dorsesinin altına giren araçta sıkışan Toker, itfaiye erlerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Toker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, TIR şoförünün ifadesi alındı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Toker'in cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Bor İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı