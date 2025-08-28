Üniversite Öğrencisi Celal Türkaslan'ın Cenazesi Defnedildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde inşaatta çalışırken asansör boşluğuna düşüp hayatını kaybeden 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Celal Türkaslan'ın cenazesi, Kayseri'nin Tomarza ilçesine getirildi. Ailesi ve mahalleli katıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde okul harçlığını çıkarmak için çalıştığı inşaatta asansör boşluğuna düşüp hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Celal Türkaslan'ın (20) cenazesi, Kayseri'nin Tomarza ilçesi Cücün Mahallesi'ne getirildi. Türkaslan için burada cenaze namazı kılındı. Cenazeye Türkaslan'ın ailesi, yakınları ve mahalleli katıldı. 5 kardeşten en küçüğü olan Celal Türkaslan, namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Haber-Kamera: KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yaptığı paylaşım olay oldu! Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a yeşil ışık

Yaptığı paylaşım taraftarları havalara uçurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İrem Derici ölümden döndü! Hastanede başına 10 dikiş atıldı

İrem Derici ölümden döndü! Başına 10 dikiş atıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.