Üniversite Öğrencisi Celal Türkaslan'ın Cenazesi Defnedildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde okul harçlığını çıkarmak için çalıştığı inşaatta asansör boşluğuna düşüp hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Celal Türkaslan'ın (20) cenazesi, Kayseri'nin Tomarza ilçesi Cücün Mahallesi'ne getirildi. Türkaslan için burada cenaze namazı kılındı. Cenazeye Türkaslan'ın ailesi, yakınları ve mahalleli katıldı. 5 kardeşten en küçüğü olan Celal Türkaslan, namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Haber-Kamera: KAYSERİ,