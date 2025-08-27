Üniversite Öğrencisi 3. Kattan Düşerek Yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesinde 3'üncü kattan düşen üniversite öğrencisi Ekin Beril B. ağır yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde evin perdesini takarken 3'üncü kattan düşen üniversite öğrencisi Ekin Beril B. (20), yaralandı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Yenimahalle Mahallesi 3300 Sokak'ta meydana geldi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde işletme bölümü öğrencisi olan Ekin Beril B., 3'üncü katta kaldığı evin perdesini takarken dengesini kaybedip, pencereden beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekin Beril B., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
