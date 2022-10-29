Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üniversite öğrencilerini fuhşa zorlaya çeteye operasyonda 2 tutuklama

Güncel Haberler

Üniversite öğrencilerini fuhşa zorlaya çeteye operasyonda 2 tutuklama

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, arkadaşlık kurdukları üniversite öğrencilerini fuhşa zorladıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, arkadaşlık kurdukları üniversite öğrencilerini fuhşa zorladıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Fethiye'de, üniversite öğrencilerinin fuhşa zorladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle 4 ay önce teknik ve fiziki takip başlatıldı. Şebekenin arkadaşlık kurduğu öğrencilerin uygunsuz fotoğraflarını çekip, tehdit ederek fuhşa zorladıkları tespit edildi. Ekipler, 26 Ekim günü saat 06.00 sıralarında operasyon düzenledi. 3 farklı adrese 7 ekip ve 24 personelin katılımıyla düzenlenen baskında 7 kişi gözaltına alındı, 7 öğrenci kurtarıldı.Şüphelilerden 4'ü polisteki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen diğer 3 şüpheliden N.M. ve D.K. tutuklandı, V.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Münir Karaloğlu Fethiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title