Üniversite öğrencilerini fuhşa zorlaya çeteye operasyonda 2 tutuklama Güncel Haberler MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, arkadaşlık kurdukları üniversite öğrencilerini fuhşa zorladıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı. MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, arkadaşlık kurdukları üniversite öğrencilerini fuhşa zorladıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Fethiye'de, üniversite öğrencilerinin fuhşa zorladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle 4 ay önce teknik ve fiziki takip başlatıldı. Şebekenin arkadaşlık kurduğu öğrencilerin uygunsuz fotoğraflarını çekip, tehdit ederek fuhşa zorladıkları tespit edildi. Ekipler, 26 Ekim günü saat 06.00 sıralarında operasyon düzenledi. 3 farklı adrese 7 ekip ve 24 personelin katılımıyla düzenlenen baskında 7 kişi gözaltına alındı, 7 öğrenci kurtarıldı.Şüphelilerden 4'ü polisteki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen diğer 3 şüpheliden N.M. ve D.K. tutuklandı, V.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Emniyet Müdürlüğü Münir Karaloğlu Fethiye Güncel Haberler

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