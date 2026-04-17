Aydın merkezli 10 ilde 'sahte sertifika' operasyonunda 17 şüpheli adliyede

AYDIN merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda 'MEB onaylı sertifika' vaadiyle üniversite öğrencilerini dolandırdıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 17 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, 'MEB onaylı sertifika' vaadiyle üniversite öğrencilerini dolandırdıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, Aydın'ın Nazilli ilçesi merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Balıkesir, Manisa, Denizli, Mersin ve Samsun'da 14 Nisan'da eş zamanlı operasyon düzenledi. 6'sı Nazilli'de olmak üzere toplam 17 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre; şüphelilere ait hesaplarda 1,5 milyar TL'yi aşan para trafiği tespit edildi.

Operasyon kapsamında Nazilli'nin Aydoğdu Mahallesi Türkocağı Caddesi'nde bulunan bir kitabevine jandarma özel harekat ekiplerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında sokak giriş ve çıkışları güvenlik güçlerince kontrol altına alınırken, adreste arama gerçekleştirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüphelilerin tamamı bugün adliyeye sevk edildi.

