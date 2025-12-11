Balıkesir'de üniversite öğrencilerinden ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye desteği

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde üniversite öğrencileri, yürüttükleri "Engelsiz Kalpler Projesi" kapsamında ihtiyaç sahibi 40 kişiye tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölümü 3. sınıf öğrencileri, "Takım Çalışması" dersi kapsamında "Engelsiz Kalpler Projesi" yürüttü.

Öğrenciler, sponsorların desteğiyle temin ettikleri 40 tekerlekli sandalyeden 25'ini ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Kalan 15 sandalye ise farklı şehirlerde yaşayanlara gönderildi.

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, fakülte olarak birçok sosyal sorumluluk projesine imza attıklarını söyledi.

Öğrencilerinin gerçekleştirdiği son projenin önemine değinen İlban, "40 tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken, yaygın etki yaratabilmek adına ulusal kanallarda da çalışmalar gerçekleştirdiler. Öğrencilerimizin bu projelerle, takım çalışmasını gerçekleştirme, ekip ruhuyla hareket edebilme ve problemleri çözebilme adına hassasiyetlerini göstermeleri son derece önemliydi." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Senem Özer de bu projede yer aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Unutmamalıyız ki hepimiz bir gün bu sandalyelerde olabiliriz. O yüzden bu konuda daha hassas ve duyarlı olmanızı rica ediyoruz." dedi.

Tekerlekli sandalye ulaştırılan hasta yakını Özlem Canpolat ise projenin çok anlamlı olduğunu dile getirerek, "Hakikaten saygıdeğer bir davranış. Çok sevindik." diye konuştu.

Sandalyeyi alan 100 yaşındaki Mebrure Korkut'un yardımcısı Ayşe Akçura da öğrencilere teşekkür etti.