Üniversite kampüsüne gelen tilkinin karnını güvenlik görevlisi doyurdu - Haberler

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Üniversite kampüsüne gelen tilkinin karnını güvenlik görevlisi doyurdu

İhlas Haber Ajansı - Serkan Erkoç - Güncel
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Üniversite kampüsüne gelen tilkinin karnını güvenlik görevlisi doyurdu Kars'ta aç kalan bir tilki, üniversite kampüsüne gelerek karnını doyurdu.

Üniversite kampüsüne gelen tilkinin karnını güvenlik görevlisi doyurdu

KARS - Kars'ta aç kalan bir tilki, üniversite kampüsüne gelerek karnını doyurdu.

Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuarı yerleşkesine kadar gelen tilki, burada güvenlik görevlilerinin verdiği yiyecekle karnını doyurdu. Yavru tilki karnı doyduktan sonra kendisine verilen yiyeceklerin bir kısmını da ağzına alarak götürüp toprağa sakladı.

Güvenlik görevlisinin beslediği tilki, karnını doyduktan sonra yeniden doğal ortamına döndü. Tilkinin o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

İhlas Haber Ajansı / Serkan Erkoç - Güncel

Güvenlik Görevlisi Üniversite Kars Güncel Haberler

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