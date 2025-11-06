Üniversite İdari Personel Sendikası'ndan Memur Maaşlarına Zam Talebi: "Sefalet Zammı İstemiyoruz"

(ANKARA) - Üniversite İdari Personel Sendikası (Ünipersen) Genel Başkanı İbrahim Güzel, "Bugün, tüm şehirlerde kirası 20 bin liranın altında ev bulmak imkansız hale gelmiştir. Meyve fiyatlarından sebze fiyatlarına, kuru gıda fiyatlarından ulaşım fiyatlarına kadar, tamamı enflasyon üstü artmıştır. Sefalet zammı istemiyoruz. Buradan bir kez daha sesleniyoruz; TBMM, memur maaşlarına 2026 ve 2027 yıllarında uygulanacak artışa ilave olarak günün şartlarına uygun bir artış için gerekli çağrıları yapmalı, Hazine ve Maliye Bakanlığı da artık memurun sırtından elini çekmelidir" dedi.

Üniversite İdari Personel Sendikası (Ünipersen), Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde üniversite personellerinin ve memurların sorunlarına ilişkin basın açıklaması yaptı. Üniper-Sen Genel Başkanı İbrahim Güzel, şunları kaydetti:

"Memur maaşının aldığı ürün miktarını karşılaştırdığımızda yüzde 30'un üzerinde azaldı"

"Bizler, ÜNİPERSEN olarak, emeğin sesi olmak, alın terimizin hakkını savunmak ve sorunlarımıza çözüm bulmak için bugün buradayız. Uzun süredir ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon ve sürekli artan hayat pahalılığı karşısında, kamu çalışanlarının maaşları erimiş, geçim koşulları her geçen gün zorlaşmıştır. Bunun yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, özellikle de Sayın Mehmet Şimşek'in uyguladığı politikalar, memurun sofrasındaki ekmeği daha da küçültmüştür. Kısaca memura şimşek çarptı diyebiliriz. Bir yanda enflasyon canavarı, diğer yanda sıkı para politikaları, memuru nefes alamaz hale getirmiştir. 2023 Temmuz ayında en düşük memur maaşının aldığı ürün miktarı ile bugün en düşük memur maaşının aldığı ürün miktarını karşılaştırdığımızda yüzde 30'un üzerinde azaldığını görüyoruz. Bu durumun yaşanmasının en büyük nedeni çarpık toplu sözleşme sürecidir.

"Memleketi dışında çalışmak durumunda kalan bir memur geçimini nasıl sağlayacak"

8. Dönem toplu sözleşme öncesinde tüm uyarılarımıza rağmen önlem alınmadı, eşel mobil sistem inşa edilmedi ve enflasyonun gölgesinde geçen bir toplu sözleşme sürecine hep birlikte şahit olduk. Yetkili sendika, yine üzerine düşeni yapmayarak sürecin hakem heyeti ile noktalanmasına neden oldu, ve yine memur TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarına mahkum oldu. Bugün, tüm şehirlerde kirası 20 bin liranın altında ev bulmak imkansız hale gelmiştir. Meyve fiyatlarından sebze fiyatlarına, kuru gıda fiyatlarından ulaşım fiyatlarına kadar, tamamı enflasyon üstü artmıştır. Bu şartlarda bir memurun özellikle büyük şehirlerde geçim sağlaması nasıl mümkün olsun. Ek iş yapması bile yasak olan, memleketi dışında çalışmak durumunda kalan bir memur geçimini nasıl sağlayacak? Kirasını nasıl ödeyecek. Çocuğunun okul masraflarını nasıl karşılayacak? Şu kış gününde doğalgaz faturasını nasıl ödeyecek? Sefalet zammı istemiyoruz.

"Memurların tek isteği var, o da insanca yaşayacak ücret"

Memurlar, 2024 yılında da 2025 yılında da TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı kadar artış aldı. Memur, markete pazara gittiğinde bu oranların alım gücünü korumadığını çok iyi biliyor. Şu an borcu bulunmayan memur neredeyse yok. Her geçen gün icralık olan memur sayısı artıyor.we 2026 ve 2027 yıllarında da aynı şekil devam ederse birçok aile sorunlarına şahit olacağız. Kıymetli basın mensupları, sizler aracılığıyla sesimizi duyurmak ve sorunlarımıza çözüm üretmek istiyoruz. Memurlar, 8. Dönem toplu sözleşmenin de hakem heyeti kararının da alım güçlerini korumayacağını çok iyi biliyorlar ve onun için ses yükseltiyorlar. Memurların tek isteği var, o da insanca yaşayacak ücret.

"Bu mücadele bu ülkenin geleceğine inanan herkesin mücadelesidir"

Bizler sendikalar olarak, mücadelemizi büyütüp hak arayıcımızı sürdürürken, sizlere de basın mensupları olarak, memurun haklı talebinin kamuoyu gündemine taşınması için büyük görev düşüyor. Hepimiz; memuruz, işçiyiz, emekçiyiz, sizler gibi bizler de evimize ekmek götürmek için emek veriyoruz. Emeğin milli gelirden aldığı payın olması gereken seviyeye çıkarılabilmesi için hepimize büyük işler düşüyor. Biz mücadelemizi verirken, sizler de bu mücadelenin amacına ulaşabilmesi için kamuoyuna taşıyacak, birlikte mücadele edecek, birlikte kazanacağız. Biz, kamu çalışanları olarak şunu açıkça ifade ediyoruz: Kamu çalışanlarının maaş artış oranı bir kişinin, bir bakanlığın, ya da bir zümrenin takdirine bırakılamaz. Bu karar, milletin temsil edildiği TBMM'de, sendikaların katılımıyla, şeffaf biçimde belirlenmelidir. Üniper-Sen olarak diyoruz ki emeğin hakkını masa başında değil, Meclis kürsüsünde konuşun. Kamu çalışanlarının sesi kısılmasın, alın teri görmezden gelinmesin. Enflasyonun altında ezilen memura reva görülen zam değil, TÜİK'in piyasa gerçeklerinden uzak açıkladığı enflasyon oranıdır. Biz, emeğin onuruna sahip çıkan bir sendika olarak, insanca yaşayacak ücret için mücadelemizi büyütmeye devam edeceğiz. Bu mücadele sadece memurun değil, bu ülkenin geleceğine inanan herkesin mücadelesidir.

"Memur, devletin kamburu değil"

Buradan bir kez daha sesleniyoruz; TBMM, memur maaşlarına 2026 ve 2027 yıllarında uygulanacak artışa ilave olarak günün şartlarına uygun bir artış için gerekli çağrıları yapmalı, Hazine ve Maliye Bakanlığı da artık memurun sırtından elini çekmelidir. Bilinmelidir ki memur, devletin kamburu değil, devletin devlet olmasını sağlayan bürokrasinin yapı taşıdır."

"Ne çocuklarımızı okutabiliyoruz ne de kiralarıızı ödeyebiliyoruz"

Sendika üyeleri ise geçinmekte zorlandıklarını ifade etti. ANKA Haber Ajansı'na konuşan bir üye, şunları kaydetti:

"Yapılan memur maaşı zamları enflasyon karşısında erimekte. Şu anda ne çocuklarımızı okutabiliyoruz ne de kiralarıızı ödeyebiliyoruz. Yapılan işlerimiz basit görünebilir ama biz bu işleri yapmazsak saatin çarkı işlemez. ve bu sistemin de verimli şekilde işleyişi yürümez. Onun için bizler geçim kaygısı yaşamak istemiyoruz" dedi.

"Deprem bölgesindeki arkadaşlarımız ekonomik anlamda baya zorluk yaşamakta"

Deprem bölgesinden gelen bir sendika üyesi ise "Deprem bölgesindeki arkadaşlarımız ekonomik anlamda bayağı zorluk yaşamakta. Aileler tayin sorunu nedeniyle parçalanmış durumda. İki ayrı ilde ev açmak durumunda kalıyor birçok arkadaşımız. Bu da büyük bir yük haline geliyor. Çok büyük geçim sıkıntısı yaşıyorlar. Tek temennimiz sesimizin duyulması ve hak ettiğimiz zammın verilmesidir" diye konuştu.

Bir başka sendika üyesi ise işçi ve memur maaşları arasındaki makasın açıldığına dikkat çekerek bunun bir an evvel düzeltilmesini eşit işe eşit maaş verilmesi gerektiğini belirtti.