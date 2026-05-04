Üniversite İdari Personel Sendikası: "Memur, Nisan Ayı İtibarıyla Alacaklı Duruma Geçmiştir"

(ANKARA) - Üniversite İdari Personel Sendikası, TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, yılın ilk dört ayında oluşan enflasyonun yüzde 14,64'e ulaştığı belirtilerek, "Böylece toplu sözleşmede imza altına alınan yüzde 11'lik sözde zam, daha yılın dördüncü ayında enflasyon karşısında eridi. Ortaya çıkan tablo açıktır: Memur ve memur emeklileri için yüzde 3,28 oranında enflasyon farkı oluşmuş, memur nisan ayı itibarıyla alacaklı duruma geçmiştir" açıklamasını yaptı.

ÜNİPERSEN'in sosyal medya hesabından "Memur, nisan ayı itibarıyla alacaklı duruma geçti" başlığıyla yapılan açıklamada, TÜİK'in nisan ayı enflasyon verilerine işaret edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TÜİK verilerine göre Nisan ayı enflasyon oranı yüzde 4,18 olarak açıklandı. Nisan verisiyle birlikte yılın ilk dört ayında oluşan enflasyon yüzde 14,64 seviyesine ulaştı. Böylece toplu sözleşmede imza altına alınan yüzde 11'lik sözde zam, daha yılın dördüncü ayında enflasyon karşısında eridi. Ortaya çıkan tablo açıktır: Memur ve memur emeklileri için yüzde 3,28 oranında enflasyon farkı oluşmuş, memur nisan ayı itibarıyla alacaklı duruma geçmiştir. Ancak memurun alacağı bugün doğmasına rağmen, bu farkın ödemesi Temmuz ayına bırakılmaktadır. Yani memur, nisanda kaybettiğini temmuzda almaya zorlanmaktadır. Bu süre içinde market fiyatları, kiralar, ulaşım giderleri ve temel ihtiyaçlar beklememekte; kamu çalışanının cebinden her gün daha fazla para çıkmaktadır. Bu sistem kamu çalışanını korumamaktadır. Enflasyon farkının aylar sonra ödenmesi, memurun kaybını telafi etmemekte; sadece gecikmiş bir alacağın eksik şekilde ödenmesi anlamına gelmektedir. Çünkü alım gücü bugün düşmekte, geçim sıkıntısı bugün yaşanmakta, maaş bugünden erimektedir."

"Memur, enflasyon karşısında ezilen taraf olmamalıdır"

Toplu sözleşme masasında 'kazanım' diye sunulan oranların daha birkaç ay içinde buhar olması, mevcut toplu sözleşme sistematiğinin iflas ettiğini göstermektedir. Memurun maaşı enflasyonun gerisinde kaldıktan sonra yapılan ödeme zam değil, gecikmiş alacağın bir kısmının iadesidir. Artık kamu görevlileri için ücret artışlarında yeni, adil ve gerçekçi bir sisteme geçilmesi zorunludur. Gerçekleşen enflasyon maaşlara aylık olarak ve doğrudan yansıtılmalı; toplu sözleşme zammı ve refah payı ise bunun üzerine ayrıca pazarlık konusu yapılmalıdır. ÜNİPERSEN olarak açıkça ifade ediyoruz: Memur, enflasyon karşısında ezilen taraf olmamalıdır. Nisan ayı itibarıyla oluşan yüzde 3,28'lik enflasyon farkı, kamu çalışanının doğmuş alacağıdır. Bu alacak temmuza kadar bekletilmemeli; memurun maaşı, enflasyon karşısında her ay korunmalıdır."

Kaynak: ANKA