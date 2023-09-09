Universal Studios Hollywood'da Cadılar Bayramı Korku Geceleri Başladı

Los Angeles'ta bulunan Universal Studios Hollywood'daki Cadılar Bayramı etkinliklerinden çeşitli görüntüler

Los Angeles'ta bulunan Universal Studios Hollywood, Perşembe günü bu yılın Cadılar Bayramı temalı Halloween Korku Geceleri etkinliğini başlattı.

Bu yıl 7 Eylül'den 31 Ekim'e kadar sürecek olan Korku Geceleri'nde 8 perili ev, 3 korku bölgesi, Dehşet Tramvayı ve iki gösteri yer alıyor.

Universal Studios Hollywood'un perili evleri inanılmaz makyajları, kostümleri ve dekor tasarımlarıyla biliniyor.

Etkinliklerin, ziyaretçileri televizyon ve sinemanın en inandırıcı korku filmlerinden esinlenen nefes kesici, üç boyutlu bir dehşet dünyasına sürüklemesi bekleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Los Angeles'tan bildiriyor. (XHTV)