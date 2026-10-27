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United Airlines uçağı terör tehdidi ihbarıyla döndü, 25 yaşındaki yolcu tutuklandı

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United Airlines yolcu uçağı, Las Vegas'tan kalktıktan kısa süre sonra terör tehdidi ihbarı üzerine geri döndü. Las Vegas polisi 25 yaşındaki yolcuyu tutukladı; uçaktaki 150 yolcu güvenle döndü.

LAS ABD'de, United Airlines hava yolu şirketine ait yolcu uçağı, bir yolcunun "terör tehdidinde" bulunduğu ihbarı üzerine kalkıştan kısa süre sonra havalimanına geri döndü.

New Jersey eyaletindeki Newark kentine gitmek üzere 24 Ekim Cumartesi günü Nevada eyaletindeki Las Vegas kentinden havalanan yolcu uçağında "terör tehdidinde" bulunulduğuna dair ihbar alındı.

Uçuş takip platformu Flightradar24'ün verilerine göre, gece yapılması planlanan seferde uçak, kalkışının üstünden bir saat geçmeden Las Vegas'a döndü.

Las Vegas polisi, olayın ardından 25 yaşındaki bir yolcunun gözaltına alındığını ve terör eylemine ilişkin tehditte bulunmak veya asılsız bilgi vermek suçlamasıyla tutuklandığını açıkladı.

Polis, şüphelinin ne yaptığı veya ne söylediğine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

United Airlines, uçakta bulunan 150 yolcuyla Las Vegas'a güvenli şekilde dönüldüğünü ve kararın "olası bir güvenlik endişesi" nedeniyle alındığını duyurdu.

Cumartesi gecesi ertelenen uçuş pazar günü yapıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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