ÜNİPERSEN'den bisikletli tazminat eylemi

(ANKARA) - ÜNİPERSEN, yükseköğretim kurumlarında görev yapan idari personelin yükseköğretim tazminatı mağduriyetine dikkati çekmek amacıyla Samsun'dan Ankara'ya bisikletli farkındalık eylemi başlattı. Bandırma Vapuru önünden başlayan 400 kilometrelik yolculuk, 19 Mayıs'ta TBMM'nin önünde yapılacak basın açıklamasıyla sona erecek.









Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN), tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:









Kaynak: ANKA

"Üniversite İdari Personel Sendikası olarak, yükseköğretim tazminatında yaşanan adaletsizliğe dikkat çekmek amacıyla Samsun'dan Ankara'ya uzanan bisikletli farkındalık eylemimizin startını Samsun Bandırma Vapuru önünden verdik. 15 Mayıs 2026 Cuma günü saat 08.45'te başlayan yolculuğumuz, yaklaşık 400 kilometrelik güzergahın ardından 19 Mayıs'ta Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde yapılacak basın açıklamasıyla tamamlanacaktır.Samsun Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden mesai arkadaşlarımızın da katılımıyla gerçekleşen programda, yükseköğretim kurumlarında görev yapan idari personelin 12 yıldır devam eden Yükseköğretim Tazminatı mağduriyetine dikkat çekildi. Bandırma Vapuru önünden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne uzanan bu yolculukla bir kez daha sesleniyoruz: Kurum aynı, hizmet aynı, emek aynı; tazminat da aynı olmalıdır. ÜNİPERSEN olarak, yükseköğretim tazminatında adalet sağlanıncaya kadar idari personelin haklı talebini kararlılıkla gündemde tutmaya devam edeceğiz."