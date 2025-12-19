BM Barış Gücü, Lübnan'da mayından arındırdığı sahayı orduya teslim etti

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), mayından temizledikleri bir alanı Lübnan ordusuna devrettiklerini açıkladı.

UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, Barış Gücü askerlerinin, Lübnan'ın güneyinde "Mavi Hat" olarak bilinen sınıra yakın Belide beldesinde yürüttükleri çalışmalarda 393 mayını tespit ederek imha ettiği belirtildi.

Yaklaşık 2 bin metrekarelik alanın Lübnan ordusuna devredilmesiyle, Ekim 2023'te İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı saldırılarından bu yana mayından temizlenen bir saha ilk kez teslim edilmiş oldu.

Açıklamada, UNIFIL'in temizleme çalışmaları tamamlanan ilave mayınlı sahaları da yakın gelecekte Lübnan ordusuna teslim etmeyi planladığı kaydedildi.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oy birliğiyle kabul etmişti.

1701 sayılı karar, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.