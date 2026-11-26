Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ordusunun ülkenin güneyindeki varlığını güçlendirmesine ve bölgede devlet otoritesini tesis etmesine destek verdiğini belirtti.

Lübnan'daki görev süresi yıl sonu dolacak olan UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, "Lübnan ordusu ve diğer güvenlik birimleriyle aramızdaki güçlü bağlara değer veriyoruz. Lübnan'ın güneyinde istikrarı tam olarak yeniden sağlamak için birlikte çalışıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, UNIFIL'in Lübnan ordusunun ülkenin güneyindeki varlığını güçlendirmesine ve bölgede devlet otoritesini tesis etmesine destek verdiği belirtildi.

Öte yandan Lübnan yönetimi, İsrail saldırılarının Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde konuşlanmasını engellediğini belirterek, UNIFIL'in görev süresinin uzatılmasını talep ediyor.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve ülkenin güneyini işgal etti. Aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi çağrısında bulundu.

BMGK, Lübnan'ın talebi üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barış ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek olmak amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli çatışmalara son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı, 11 Ağustos 2006'da oy birliğiyle kabul etti.

1701 sayılı karar, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, söz konusu bölgede yalnızca Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

BM Güvenlik Konseyi, 28 Ağustos 2025'te UNIFIL'in görev süresini son kez 31 Aralık 2026'ya kadar uzatarak Lübnan'ın güneyinde yaklaşık yarım asırdır görev yapan BM barış gücünün görevini sona erdirme kararı almıştı.

Öte yandan UNIFIL Komutanı Diodato Abagnara, 21 Kasım'da yaptığı açıklamada, barış gücünün ülkenin güneyindeki mevzilerini Lübnan ordusuna devretmeye başladığını bildirmişti.

Kaynak: AA