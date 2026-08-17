UNIFIL: Güney Lübnan'da İsrail saldırıları arttı, siviller bedel ödüyor

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), son iki haftada Lübnan'ın güneyinde İsrail'in askeri faaliyetlerinde belirgin artış yaşandığını, yükselen gerilimin bedelini bir kez daha sivillerin ödediğini bildirdi.

UNIFIL'den yapılan açıklamada, 5-16 Ağustos döneminde İsrail tarafından günde ortalama 137 mühimmat ateşlendiğinin kayda geçtiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in cumartesi günü 208, pazar günü ise 185 mühimmat ateşlediği aktarıldı.

Artan gerilimin çok sayıda ailenin yerinden edilmesine ya da günlük yaşam düzenini değiştirmesine yol açtığı, bölgede güvensizlik ve belirsizliğin sürdüğü ifade edildi.

UNIFIL barış güçlerinin sahadaki varlığını sürdürdüğü, devriye faaliyetleri yürüttüğü, gelişmeleri izlediği, yollardaki engelleri kaldırdığı, patlayıcıların oluşturduğu riskleri azaltmaya çalıştığı ve insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırdığı kaydedildi.

Açıklamada, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararı, Lübnan'ın güneyinde istikrarın yeniden sağlanması için temel çerçeve olmayı sürdürüyor." ifadesine yer verildi.

Tüm tarafların kararın ilkelerine bağlılıklarını yenilemelerinin zorunlu olduğu vurgulandı.

BMGK'nin Ağustos 2006'da kabul ettiği 1701 sayılı karar, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların durdurulmasını ve Lübnan ordusu ile UNIFIL'in ülkede daha geniş biçimde konuşlandırılmasını öngörüyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn da bugün UNIFIL'in görev süresinin uzatılmasına bağlı olduğunu, bunun mümkün olmaması halinde uluslararası güçlerin ülkedeki varlığının devamını sağlayacak bir formül oluşturulmasını istediğini açıklamıştı.

UNIFIL'in Lübnan'ın güneyindeki görev süresi 2026'nın sonunda sona erecek. Lübnan, gücün bölgedeki varlığının istikrar unsurlarından biri olduğunu belirterek görev süresinin devam etmesini istiyor.

Kaynak: AA