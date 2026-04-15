UNIFIL: İsrail ordusu, Lübnan'da barış gücü konvoyunu engelleyerek hareketini kısıtladı

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail ordusunun, dün başkent Beyrut'tan ülkenin güneyindeki Nakura beldesine giden rutin bir konvoyunu durdurduğunu ve barış gücü unsurlarının hareketini kısıtladığını bildirdi.

UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, askeri ve sivil personelin yanı sıra sözleşmeli personel taşıyan konvoyun, dün öğleden sonra varış noktasına birkaç kilometre kala durdurulduğu daha sonra yalnızca Birleşmiş Milletler işaretleri taşıyan araçların geçişine izin verildiği belirtildi.

Açıklamada, Nakura'daki karargaha giden konvoyda bulunan yerel sözleşmeli personelden "güvenlik düzenlemeleri" gerekçesiyle Beyrut'a geri dönmelerinin istendiği ancak konvoyun bu kişiler dahil olacak şekilde önceden koordine edildiği belirtildi.

Söz konusu olayın ilk olmadığı vurgulanarak, yol engelleri kurulması veya daha önce verilen izinlerin iptal edilmesi gibi benzer kısıtlamaların, barış gücü askerleri ve destek personelinin hareketlerini etkilediği vurgulandı.

Bu tür uygulamaların, özellikle sınır hattı olan "Mavi Hat" boyunca konuşlu birliklere gıda, yakıt ve su gibi hayati malzemelerin zamanında ulaştırılması konusunda endişe yarattığı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, İsrail ordusuna barış gücü personelinin güvenliğini sağlaması ve devriye ile lojistik konvoylarının serbest hareketine izin vermesi çağrısı yapıldı.