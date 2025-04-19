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UNICEF'ten Gazze'deki Çocuklar İçin Acil Yardım Çağrısı

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UNICEF, Gazze'deki çocukların hayatta kalmasının ateşkesin sağlanmasına ve yardımların yeniden ulaşmasına bağlı olduğunu vurguladı. Gazze'deki hastanelerin zor koşullar altında çalıştığı ifade edildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'deki çocukların hayatta kalmasının, ateşkesin yeniden sağlanmasına ve Gazze'ye yardım girmesine bağlı olduğunu belirtti.

UNICEF'in X hesabından yapılan açıklamada, Gazze'de yenidoğanların tedavi edildiği çocuk hastanelerinin yeterli tıbbi donanımdan yoksun olduğu ve son derece zor koşullar altında faaliyet gösterdiği ifade edildi.

Gazze'deki çocukların hayatta kalmasının, ateşkesin yeniden sağlanmasına ve Gazze'ye yardım girmesine bağlı olduğu belirtilen açıklamada, insani yardım girişine yeniden izin verilmesi gerektiği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden (OCHA) 15 Nisan'da yapılan açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana sınır kapılarını kapatarak sıkı abluka uyguladığı Gazze'de, 7 Ekim 2023'ten bu zamana kadarki en kötü insani durumun yaşandığı belirtilmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1783 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 683 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitirenlerin sayısı 51 bin 157'ye yaralananların sayısı 116 bin 724'e yükseldi.

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Kaynak: AA / Raşa Evrensel - Güncel
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