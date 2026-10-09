UNICEF Sözcüsü Elder, Nepal'deki selde 84 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı

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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Nepal'de ağustos sonunda başlayan sellerden 32 binden fazla çocuğun etkilendiğini bildirerek, "Felaketin üzerinden altı hafta geçmiş olmasına rağmen yaşanan acı hala her gün hissediliyor." dedi.

Elder, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Nepal'de ağustos sonunda başlayan sellerden 32 binden fazla çocuğun etkilendiğini kaydeden Elder, kasaba ve köylerin bazı bölümlerinin savaş alanını andırdığını söyledi.

Elder, "Nepal'de 84 çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı. Hala kayıp olan 5 bin 285 kişi göz önüne alındığında ne yazık ki bu sayı daha da artacak. Felaketin üzerinden altı hafta geçmiş olmasına rağmen yaşanan acı hala her gün hissediliyor." ifadesini kullandı.

Yaşanan bu felakette iklim değişikliğinin rolüne işaret eden Elder, "Himalayalar, küresel ortalamaya kıyasla yaklaşık 2 kat daha hızlı ısınıyor. Buzullar küçülüyor, donmuş toprak tabakası çözülüyor ve yamaçları bir arada tutan buz ve donmuş zemin zayıflıyor." şeklinde konuştu.

Elder, sellerden önce de Nepal'de yarım milyondan fazla çocuğun, birbiriyle örtüşen çok sayıda iklimsel ve çevresel tehlikeyle karşı karşıya olduğunu hatırlattı.

Nepal'deki sel felaketi

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle düzinelerce köprü yıkılmış, yollar hasar görmüş ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterler sevk edilmişti.

Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.

Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar, seli bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediğini belirtmişti.

Seller dolayısıyla Nepal'de bugüne kadar 1455 kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Kaynak: AA