UNICEF: Ateşkese rağmen yılbaşından bu yana Gazze'de 37 çocuk hayatını kaybetti

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail'in ateşkesi ihlal ettiği Gazze'de yılbaşından bu yana 37 Filistinli çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu. Rapor, çocuklar için mevcut durumun son derece kırılgan ve ölümcül olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail'in ateşkesi yüzlerce kez ihlal ettiği Gazze Şeridi'nde, yılbaşından bu yana 37 Filistinli çocuğun yaşamını yitirdiğini açıkladı.

UNICEF tarafından yayımlanan raporda, Gazze'de yürürlükteki ateşkesin son derece kırılgan olduğu, İsrail'in saldırıları nedeniyle çocukların yaşamının hala ciddi tehdit altında bulunduğu vurgulanarak, yılbaşından bu yana Gazze'de 37 çocuğun hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.

Raporda, ateşkese rağmen İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de çocukların hava saldırılarıyla karşı karşıya kaldığı, sağlık, su ve eğitim sistemlerinin çökmesi nedeniyle insani koşulların ölümcül boyutlara ulaştığı ifade edildi.

Mevcut durumun Gazze'deki çocuklar için "son derece kırılgan ve ölümcül" olmaya devam ettiğini belirtilen raporda, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de artan İsrail saldırılarının çocukların güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiğine dikkati çekilerek, burada da ocak ayında 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 25 çocuğun ise yaralandığı aktarıldı.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail'in anlaşmayı sık sık ihlal etmesi nedeniyle yüzlerce Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'te başlattığı ve iki yıl süren saldırılar sırasında, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan on binlerce Filistinli yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
