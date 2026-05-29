UNICEF'e göre temel ihtiyaçları karşılanamayan Gazzeli çocuklar sonsuz bir acı döngüsüne hapsoluyor

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İletişim Uzmanı Salim Oweis, " Gazze'de çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanamaması, onları sonsuz bir acı döngüsüne hapsediyor." dedi.

Gazze'de bulunan Oweis, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Oweis, " Gazze'de çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanamaması, onları sonsuz bir acı döngüsüne hapsediyor." ifadesini kullandı.

Gazze'nin dünyanın en yoğun nüfuslu yerlerinden biri olduğuna dikkati çeken Oweis, insanların Gazze'nin yaklaşık yüzde 40'lık bölümüne sıkıştırılmış, yıkık binalar, molozlar ve biriken katı atıklar arasında barındığını söyledi.

Oweis, "Gazze genelindeki ailelerin yeterli temiz suyu yok. Aileler ellerindeki az miktardaki suyla içmek, yıkanmak ve yemek pişirmek arasında seçim yapmak zorunda kalıyor." diye konuştu.

UNICEF'in mümkün olduğunca çok insana temiz su ulaştırmaya çalıştığını vurgulayan Oweis, ayda bir buçuk milyona kadar insana su ulaştırmaya çalıştıklarını ancak önemli engellerle karşılaştıklarını vurguladı.

"Yetersiz beslenen ve savunmasız çocukların sayısı son derece ciddi boyutlarda"

Oweis, temiz su ve sanitasyon gibi eksiklikler nedeniyle insanların çeşitli hastalıklarla mücadele ettiğine değinerek, tüm bunların, Gazze genelinde tam işlevsel tek bir hastane olmadan yaşandığını vurguladı.

Çocuk beslenmesiyle ilgili de vahim bir durumun yaşandığına vurgu yapan Oweis, şunları söyledi:

"Kıtlığı tersine çevirmeyi başarmış olsak da yetersiz beslenen ve savunmasız çocukların sayısı son derece ciddi boyutlarda. 2 yıldan fazla süren gıda güvensizliği, kötü barınma koşulları, sınırlı su, korkunç hijyen koşulları ve düzenli salgın hastalıklar, nüfusu son derece savunmasız hale getirdi. Yeterli temiz su ve düzgün yemek pişirmek için yakacak olmadan, tedaviyle iyileşen çocuklar bile hızla yetersiz beslenme döngüsüne geri dönecekler. Bunun etkileri ömür boyu sürebilir."

Oweis, hiçbir ebeveynin çocuğunu sağlıklı tutmak için gerekli temel ihtiyaçları karşılayamayacak durumda olmaması gerektiğinin altını çizerek, "Hiçbir anne ve baba, çocuğunun yaralardan dolayı acı çekmesini veya tamamen önlenebilir ishal nedeniyle güçsüz düşmesini izlemek zorunda kalmamalı." değerlendirmesinde bulundu.