Bm:  Suriye'nin Kuzeydoğusunda Güvenlik, İnsani Yardım Çalışmaları İçin Kritik Önemde

Güncelleme:
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ve Kamışlı çevresinde süren çatışmalara rağmen, insani yardım çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı. UNHCR, yerinden edilmiş ailelere ve kamplardaki insanlara temel hizmetler sunmaya çalışıyor.

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ve Kamışlı çevresinde çatışmalar sürerken durumun "değişken ve zorlu" olduğunu bildirdi.

UNHCR Suriye Temsilcisi Gonzalo Vargas Llosa, Suriye'nin kuzeydoğusundaki zorlu ve değişken güvenlik koşullarına rağmen UNHCR ekipleri ve ortaklarının sahada çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Llosa, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'nin kuzeydoğusundaki değişken ve zorlu güvenlik ortamına rağmen, UNHCR Suriye ekipleri ve ortakları sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. Yerinden edilmiş ailelere, ayrıca El Hol ve Roj kamplarında yaşayanlara temel hizmetler ve temel insani malzeme desteği sağlamaya devam ediyoruz; böylece insanların asgari ihtiyaçlarının karşılanmasını hedefliyoruz. Ancak insani yardım personelinin güvenliği, bu çalışmaları sürdürebilmemiz için hayati önem taşıyor."

Kaynak: ANKA / Güncel
