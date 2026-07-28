Sidi Bou Said UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Tunus'un simge yerleşimlerinden Sidi Bou Said'i Dünya Mirası Listesi'ne dahil etti.

UNESCO Dünya Miras Komitesi, Güney Kore'nin Busan kentinde düzenlenen 48. oturumunda aldığı kararla Sidi Bou Said'i oy birliğiyle Dünya Mirası Listesi'ne kaydetti. Komite, adaylık dosyasında yer alan "Akdeniz'de kültürel ve manevi ilham merkezi" ifadesini sadeleştirerek alanın resmi adını "Sidi Bou Said" olarak belirledi.

UNESCO'nun kabul ettiği "Üstün Evrensel Değer" bildirimine göre, Akdeniz'e hakim bir tepe üzerinde yer alan Sidi Bou Said, adını 13. yüzyılda bölgede yaşayan mutasavvıf Ebu Said Halef bin Yahya et-Temimi el-Beci'den alıyor.

Yerleşim, sufi şeyhin türbesi etrafında gelişerek zamanla önemli bir dini merkez haline gelirken, farklı dönemlerde hüküm süren hanedanlar da siyasi meşruiyetlerini şeyhin manevi nüfuzuyla ilişkilendirdi.

Karara ilişkin açıklamada, Sidi Bou Said'in bir sufi velisinin manevi otoritesi ile dönemin siyasi iktidarı arasındaki ilişkiyi yansıtan "köy-kutsal alan" geleneğinin istisnai bir örneğini oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, özellikle 18. yüzyıldan itibaren Hüseyni Beyleri'nin bölgede yazlık konutlar inşa etmesiyle Sidi Bou Said'in seçkinlerin sayfiye merkezi kimliği kazandığı, buna karşın geleneksel Arap-İslam şehir dokusunu ve manevi karakterini koruduğu ifade edildi.

Sidi Bou Said'in listeye alınmasını sağlayan kriterin, alanın bir sufi velisinin manevi otoritesi ile hüküm süren hanedanın dünyevi gücü arasındaki simbiyotik ilişki üzerine kurulu "köy-kutsal alan" geleneğinin istisnai bir tanığı olduğu vurgulanan açıklamada, bu modelin Mağrip'in sosyal ve siyasal tarihini anlamak açısından temel öneme sahip olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Dünya Mirası alanının 1915 yılında belirlenen tarihi sınırları kapsadığı, geleneksel mimariyle uyumsuz az sayıdaki daha yeni yapının ise koruma alanı dışında bırakıldığı bildirildi.

Bölgenin jeolojik yapısından kaynaklanan zemin istikrarsızlığı ile aşırı turizmin alanın korunması açısından önemli riskler oluşturduğuna dikkati çekilen açıklamada, tepenin güney eteklerinde inşa edilen marinanın da kültürel peyzaj üzerinde sınırlı ölçüde değişikliğe yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, Tunus'tan koruma tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin ayrıntılı bir raporu 1 Aralık 2027'ye kadar Dünya Miras Merkezi'ne sunmasının istendiği, raporda yer alacak gelişmelerin Komitenin 2028'de düzenlenecek 50. oturumunda değerlendirileceği vurgulandı.

Sidi Bou Said'in listeye alınmasıyla Tunus'un UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki alan sayısı 10'a yükseldi.

Listede Tunus Medinesi, Kartaca Arkeolojik Alanı, Kayrevan, El Cem Amfitiyatrosu ve Dugga Antik Kenti gibi kültürel miras alanları da yer alıyor.

Kaynak: AA