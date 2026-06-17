Haberler

Diyarbakır'ın Unesco Listesindeki Hevsel Bahçeleri'nde Uyuşturucu Operasyonu: 12 Bin Kök Kenevir Ele Geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'daki 8 bin yıllık Hevsel Bahçeleri'nde düzenlenen hava destekli operasyonda 12 bin 174 kök kenevir ele geçirildi, 2 bin 435 kilogram uyuşturucu üretiminin önüne geçildi.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'daki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki 8 bin yıllık Hevsel Bahçeleri'nde hava destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 bin 174 kök kenevir ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, koordinesinde Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü ekiplerince Sur ilçesindeki İçkale ve Dicle Nehri hattında yer alan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ve 8 bin yıldır üretimin yapıldığı Hevsel Bahçeleri'nde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 6 sektörel alanda ve su debisinden kaynaklı meydana gelen adacıklar civarında 23 farklı alandan 12 bin 174 kök kenevir bitkisi ele geçirilerek, imha edildi.

Ele geçirilen bitkilerin imhası ile 2 bin 435 kilogram skunk/esrar maddesinin üretiminin önüne geçildi.

Kaynak: ANKA
Seferihisar Belediyesi'ne operasyon! Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan dahil 6 kişi gözaltında

CHP'li belediyeye operasyon! Veli Ağbaba'nın danışmanı da gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile kameralar önünde dalga geçti

Trump, BAE lideri ile kameralar önünde dalga geçti
Bu maçta yok yok! 4 gol, VAR ve penaltı, işte kazanan

Futbolseverler bu maçta her şeyi izledi, işte kazanan
Arin ve Van gölleri arasında büyüleyen gün batımı manzarası: Akşamın en güzel tablosu

İki göl arasında kartpostallık gün batımı
Altın için dikkat çeken tahmin: Yaz sonu gram altın...

Altın için dikkat çeken tahmin: Yaz sonu gram altın...
Eşinin hastalığına çare ararken buldu! Deva olmadığı dert yok

Eşinin hastalığına çare ararken buldu! Deva olmadığı dert yok
Haaland Dünya Kupası'na rekorla başladı! İlk maçında Norveç tarihine geçti

Bu adamı kim durduracak? Siz uyurken tarihe geçti
Gören aile binası sansa da içerisi çok başka! Ekipler bile inanamadı

Gören aile binası sansa da içerisi çok başka! Ekipler bile inanamadı