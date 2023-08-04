UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Hatay'daki 'Mor Yerleşke'yi ziyaret etti

BİRLEŞMİŞ Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Hatay'ın Defne ilçesinde çadır kente ziyarette bulunup, çocuklar ve kadınlara yardım ve psikolojik destek sağlanan 'Mor Yerleşke' alanını inceledi.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Hatay'ın Defne ilçesindeki çadır kentte UNDP tarafından desteklenen 28 adet 'Mor Yerleşke'den biri olan konteynerlere ziyarette bulundu. Mor yerleşkede, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, çocuk gelişim uzmanıyla birlikte zarar gören çocuklara ve kadınlara birçok konuda yardım sunuluyor. UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, yerleşkeyi ve çadır kenti gezdikten sonra yaptığı açıklamada, "UNDP Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı olarak Mor Yerleşke'yi desteklemeden dolayı gurur duyuyoruz. 28 taneden birisi olan bu Mor Yerleşke, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile işbirliği halinde yapıldı. Burada kadınlar ve çocuklar sadece depremden zarar gördükleri için değil, diğer konularda da yardım ve destek almaktadır. Ayrıca bu çadır kentten bir sürü kişi faydalanıyor. Böyle bir proje yapmaktan çok memnunuz" dedi.