Atık ahşaplar emekli öğretmenin elinde sanata dönüşüyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde emekli öğretmen Umut Mail Yılmaz, doğada bulduğu atık ahşap malzemeleriyle sanat eserleri oluşturuyor. Kendi atölyesinde el emeğiyle çeşitli ürünler üreten Yılmaz, yaşadığı depremin etkilerini unutmak için hobi olarak bu çalışmalara yönelmiş.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde emekli öğretmen Umut Mail Yılmaz, doğada bulduğu atık ahşap malzemeleri el aletleriyle işleyerek sanat eserlerine dönüştürüyor.

65 yaşındaki Yılmaz, emekli olduktan sonra evinin bahçesinde, içinde alet edevatın bulunduğu küçük bir alanda atölye kurdu.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden önce atölyesinde vakit geçirdiğini belirten Yılmaz, yaşanan felaketin ardından bir süre çalışmalarına ara verdi. Aradan geçen iki yılın ardından, depremin etkilerini unutabilmek için yeniden atölyesine döndü.

Depremden kendisinin de etkilendiğini anlatan Yılmaz, gazetecilere, "İster istemez kendi kabuğumuza çekildik. Sonrasında doğada bulduğum atık malzemeleri değerlendirmeye başladım. Elime ne geçerse onu bir şeye dönüştürmeye çalıştım." dedi.

Yılmaz, çöpe atılacak ahşap atıkları değerlendirdiğini belirterek, "Basit aletlerle tamamen el emeğiyle tahta kaşık, masa, sandalye, çok amaçlı ütü masası, yakma tekniğiyle resim ve portre çalışmaları ile peçetelik gibi ürünler yapıyorum." diye konuştu.

Bu çalışmaları ticari amaçla değil hobi olarak yaptığını vurgulayan Yılmaz, doğada rastladığı palet ya da tahta parçalarına yakacak gözüyle değil, bir sanat eserine nasıl dönüştürülebileceği düşüncesiyle baktığını ve bunun kendisini hayata bağladığını ifade etti.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
