Umut Davası'nda Oğuz Demir'in Yargılanmasına Devam Edildi

Kamuoyunda "Umut Davası" olarak bilinen Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy ve Bahriye Üçok cinayetlerine ilişkin davanın firari sanıklarından Oğuz Demir'in yargılanmasına devam edildi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu ve müşteki avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın tanık olarak dinleneceğini bildirdi.

Duruşmaya tanık olarak Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan Ağar, Mumcu ile Ankara Emniyet Müdürü olarak görev yaptığı yıllarda görüştüklerini, cinayetin gerçekleştiği zaman aralığında ise Erzurum Valisi olduğunu anlattı.

Ağar, "Biz Uğur Bey ile sık sık görüşürdük. Sık sık evine gider fikir alışverişinde bulunurduk. O zamanlar, 'Kazım Karabekir ile ilgili bir kitap hazırladığını' söyledi. Benden birtakım bilgiler istedi, ben de ona o belgeleri verdim. Güldal Mumcu ile Mülkiye'den sınıf arkadaşıydık." şeklinde beyanda bulundu.

Ağar, "Uğur Mumcu ile teröre her nereden gelirse gelsin karşı olduklarını, ülke gündemindeki temel meselelere yaklaşımlarının ise aynı olduğunu" söyledi.

Basına yansıyan haberlerin aleyhine olduğu ve konunun çarptırıldığı görüşünü dile getiren Ağar, "Haberlerde yer alan gelişmelerde ben, bu cinayetin çözülmesine mani oluyormuşum gibi bir hava verilmeye çalışılmıştır. Olay, çok farklı lanse edilmiştir. Uğur Mumcu'nun bahsettiği 'Gladyo örgütü' ile işimiz olmaz. Yaptıklarımız, tamamen yasal çerçevede bakanlık işleriydi ve devletin bilgisi dahilindeydi." diye konuştu.

Ağar, gerçekleştirilen bütün operasyonları devletin bilgisi dahilinde gerçekleştirdikleri yönünde görüş bildirerek, "Soruşturma 1993'te açılmış ve hala devam etmektedir. Bana bu süreçte hiç kimsenin baskısı olmamıştır. En ufak bir bilgim olsa dosyada görev yapan arkadaşlara iletirdim." beyanında bulundu.

Söz alan müşteki avukatı, sanık ve yakınlarının yurt dışına kaçırıldığı yönünde şüpheleri olduğunu, Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) bu konu hakkında bilgi ve belgelerin mahkemeye gönderilmesine ilişkin yazı yazılmasını talep etti.

Avukat taleplerinin ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, hakkında yakalama kararı olan sanık Oğuz Demir'in yakalanmasının beklenilmesine karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, MİT ve Dışişleri Bakanlığına sanık ile yakınları hakkında bilgi ve belge olup olmadığının sorulmasına, bilgi ve belge olması halinde mahkemeye gönderilmesine ilişkin müzekkere yazılmasına karar vererek, hakkında yakalama kararı olan sanık Oğuz Demir'in yakalanmasının beklenilmesine hükmetti.

Duruşma, 9 Şubat'a ertelendi.

Davanın geçmişi

Ahmet Taner Kışlalı, Uğur Mumcu, Bahriye Üçok ve Muammer Aksoy'un öldürülmesinin de arasında bulunduğu birçok olayı kapsayan "Umut Davası"na ilişkin ilk yargılama Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde (DGM) görüldü.

DGM'lerin kapanmasının ardından yargılamaya Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

İlk derece mahkemenin kararının Yargıtay tarafından bozulmasından sonra tekrar görülen davada, 3 sanık "yasa dışı Tevhid-Selam ve Kudüs Ordusu örgütünü kurmak ve yönetmek" suçundan, 5 sanık ise aynı örgüte üyelikten çeşitli sürelerde hapse mahkum edildi.

Bu kapsamda sanıklardan Mehmet Ali Tekin, Hasan Kılıç ve Ekrem Baytap, "silahlı suç örgütü kurma ve yönetme" eylemlerinden 12 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırıldı.

Sanıklar Abdulhamit Çelik, Fatih Aydın, Yusuf Karakuş, Mehmet Şahin ve Recep Aydın'a ise "silahlı suç örgütü üyesi olmak"tan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Davanın firari sanıklarından Oğuz Demir'in dosyası ayrılarak Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.