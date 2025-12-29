Kütahya'da umreye götürme vaadiyle topladığı paraları kumarda kaybeden şüpheli tutuklandı
Kütahya'da umre için para toplayarak dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 68 yaşındaki Bünyamin A., yasadışı bahis sitelerinde oynadığı kumarda kaybettiği iddiasıyla tutuklandı. 23 mağdur, dolandırıldıklarını belirterek şikayetçi oldu.
Kütahya'da umreye götürme vaadiyle 23 kişiden topladığı paraları yasadışı bahis sitelerinde oynadığı kumarda kaybettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Balıklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir turizm şirketine umreye gitmek için ödeme yapan ancak Suudi Arabistan'a götürülmeyen 23 kişi, dolandırıldıklarını iddia ederek şikayetçi oldu.
Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, umreye gitmek isteyen 23 kişiden yaklaşık 32 bin dolar aldığı belirlenen şirketin mesul müdürü Bünyamin A'yı (68) gözaltına aldı.
Topladığı paraları yasadışı bahis sitelerinde oynadığı kumarda kaybettiğini ileri süren şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.