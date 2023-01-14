Umreye giden İmamoğlu ihrama girdi! İşte ilk fotoğraf

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, annesi Hava ve babası Hasan İmamoğlu'yla birlikte 12 Ocak günü Suudi Arabistan'a umreye gitti.

İHRAMA GİRDİ

İmamoğlu'nun umreye gideceği haberini veren Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, sosyal medya hesabından İBB Başkanı'nın Kabe'den fotoğrafını paylaştı. Paylaşımda, "İki gün önce Sn. Ekrem İmamoglu'nun anne ve babasıyla birlikte umreye gideceğini yazmıştım. Devamı niteliğinde bu kareyi de paylaşmak istedim. Allah kabul etsin." ifadeleri yer aldı.

İLK FOTOĞRAFI MEDİNE'DEN GELMİŞTİ

Dün de bir vatandaş, Ekrem İmamoğlu'yla Medine'de karşılaşmış ve çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşmıştı. Vatandaş, İmamoğlu'yla çekildiği fotoğrafın altına ise "Yatsı Namazı sonrası Ekrem İmamoğlu ile Medine-i Münevvere'de karşılaştık" notunu düştü.