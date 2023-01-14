Üye Girişi
Haberi Paylaş

Umreye giden İmamoğlu ihrama girdi! İşte ilk fotoğraf

Güncel Haberler

2 gün önce ailesiyle birlikte umreye giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yeni bir fotoğraf geldi. Sosyal medyada yer alan karede İmamoğlu'nun ihrama girdiği görüldü.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, annesi Hava ve babası Hasan İmamoğlu'yla birlikte 12 Ocak günü Suudi Arabistan'a umreye gitti.

İHRAMA GİRDİ

İmamoğlu'nun umreye gideceği haberini veren Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, sosyal medya hesabından İBB Başkanı'nın Kabe'den fotoğrafını paylaştı. Paylaşımda, "İki gün önce Sn. Ekrem İmamoglu'nun anne ve babasıyla birlikte umreye gideceğini yazmıştım. Devamı niteliğinde bu kareyi de paylaşmak istedim. Allah kabul etsin." ifadeleri yer aldı.

Umreye giden Ekrem İmamoğlu ihrama girdi

İLK FOTOĞRAFI MEDİNE'DEN GELMİŞTİ

Dün de bir vatandaş, Ekrem İmamoğlu'yla Medine'de karşılaşmış ve çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşmıştı. Vatandaş, İmamoğlu'yla çekildiği fotoğrafın altına ise "Yatsı Namazı sonrası Ekrem İmamoğlu ile Medine-i Münevvere'de karşılaştık" notunu düştü.

Umreye giden Ekrem İmamoğlu ihrama girdi

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Ekrem İmamoğlu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (6)

Bilir Kişi:

E biz dedik oradayken fotoğraflar servis edilecek ilk olarak diye :) sıra döndüğünde konuyla ilgili açıklama yaparak ben süper müslümanımda :) ciğerini biliriz dedik bu şahsın :)

Cevap Yaz 11 25 Yayından Kaldır
mahalle sakini:

Şeytan kıs kıs gülüyordur.

Cevap Yaz 12 35 Yayından Kaldır
Recep Yılmazer:

Laiklik elden gidiyah irtica geliyahh..

Cevap Yaz 11 44 Yayından Kaldır
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title