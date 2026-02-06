Haberler

Edirne'de umre vaadiyle dolandırılan 17 kişi, polise başvurdu

Güncelleme:
Edirne'de umre vaadiyle dolandırıldıklarını öne süren 17 kişi, para yatırdıkları firma görevlisi hakkında suç duyurusunda bulundu. Mağdurlar, E.Ş.'den haber alamadıklarını belirtiyor.

EDİRNE'de, E.Ş. tarafından umre vaadiyle dolandırıldıklarını belirlen 17 kişi, polise şikayette bulundu.

Edirne'de umre ibadetini yerine getirmek için 3 ay önce bir firmayla irtibata geçen 17 kişilik grup, kişi başı bin 350 dolar ödedi. Ödemeyi yaptıkları firma görevlisi E.Ş.'den bir daha haber alamayan vatandaşlar, Selimiye Polis Merkezi'ne gelerek hakkında şikayetçi oldu. Vatandaşlar, yaşadıkları mağduriyetlerle ilgili E.Ş. hakkında savcılığa da suç duyurusunda bulunacakları belirtti. Evlerde temizlik yaparak umre için para biriktirdiğini söyleyen Bilgin Satan, "Parayla satılmayan umutlarımızı satın aldı. O paraları inşallah yemek ona nasip olmaz. 3 aydan beri çok heveslenmiştik, bir türlü bizi götürmedi. Ben o parayı evlere temizliğe giderek biriktirmiştim" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
