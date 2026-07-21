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Kocaeli'den umreye gitmek için yola çıkan bisikletli Suriye'ye giriş yaptı

Kocaeli'den umreye gitmek için yola çıkan bisikletli Suriye'ye giriş yaptı
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35 yaşındaki sosyal medya içerik üreticisi Şubat Beydilli, umre yolculuğu için Kocaeli'den yürüyerek çıktı, rahatsızlanınca otostop yaptı ve Adana'da hediye edilen bisikletle yolculuğunu sürdürerek Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçti. Hatay'da 2 gün mola veren Beydilli, yol boyunca birçok güzel insanla tanıştığını belirtti.

Kocaeli'den umreye gitmek için yürüyerek çıktığı yolculuğu bisikletle sürdüren 35 yaşındaki Şubat Beydilli, Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçti.

Sosyal medya içerik üreticisi Beydilli, yürüyerek Suudi Arabistan'a gitmek için 9 Haziran'da Kocaeli'den yola çıktı. Bolu'da rahatsızlanması nedeniyle yolculuğuna otostopla devam eden Beydilli, Adana'da hediye edilen bisikleti sürerek 19 Temmuz'da Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Suriye'ye geçmek için Cilvegözü Sınır Kapısı'na giden Beydilli, gazetecilere, Türkiye'den ayrılmanın buruk hüznünü yaşadığını söyledi.

Beydilli, 2 gün mola verdiği Hatay'ı gezme şansı bulduğunu belirterek, "Yol bana çok güzel insanlar verdi. Özellikle bu yol daha da güzel insanlar verdi. Bolu, Kayseri, Adana, Aksaray ve Hatay'da çok güzel insanlarla tanıştım. Suriye'ye ilk defa gideceğim. Karşıma neler çıkacak çok merak ediyorum, farklı bir macera olacak." dedi.

Konuşmasının ardından Beydilli, umre yolculuğunu sürdürmek için Suriye'ye giriş yaptı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak
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