Edirne'de umre vaadiyle 17 kişiyi dolandıran şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Edirne'de umre ibadeti yapacak 17 kişiyi dolandırdığı iddia edilen E.Ş. gözaltına alındı. Umreye gitmek isteyenler, gerekli belgeleri ve parayı göndermelerine rağmen dolandırıldıklarını fark ettiklerinde polise başvurdu.

Edirne'de umre ibadeti için kutsal topraklara gitmek isteyen 17 kişiyi kendilerini umreye götürme vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlının Ankara'da yaşadığı tespit edildi. Durumun Ankara Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli E.Ş'yi yakaladı.

Zanlı yarın Ankara Adliyesine sevk edilecek.

Umreye gitmek isteyen 17 kişi, E.Ş. ile iletişime geçmişti.

Gerekli evrakları ve parayı gönderen vatandaşlar, yola çıkacakları günü beklemeye başlamıştı.

Bir süre sonra E.Ş'ye ulaşamayan umre adayları, dolandırıldıklarını anlayarak dün Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne başvurmuştu.

Mağdurların ifadelerini alan polis ekipleri, şüpheliler E.Ş. ve F.Ş'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı.

Yapılan incelemede şüpheli E.Ş'nin yaklaşık bir yıldır umre organizasyonu yapan turizm firmasında çalışmadığı, gönderilen paraların ise eşi F.Ş'nin hesabına yatırıldığı tespit edilmişti.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel
