Ümraniyeli öğrenciler Çanakkale'deki tarihi mekanları ziyaret etti

Güncelleme:
Ümraniye Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Çanakkale Kültür Gezileri kapsamında öğrenciler, Çanakkale'deki tarihi mekanları ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gençlerin Çanakkale'nin manevi havasını doğrudan solumasını amaçlayan gezi programı, tarihi ve kültürel değerlerin kalıcı şekilde öğrenilmesine katkı sağlıyor.

Şehitlikler, anıtlar ile destanlaşmış mücadele alanlarında yapılan ziyaretler, öğrencilerin tarihe olan ilgisini ve farkındalığını güçlendiriyor.

Yolculuk öncesinde öğrencileri yalnız bırakmayan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Çanakkale ruhunu yerinde hissetmek her gencimize nasip olsun. Gençlerimiz, destanın yazıldığı topraklarda milli ve manevi değerlerimizi çok daha derinden kavrıyor." ifadesini kullandı.

Yıldırım, konuşmasının ardından öğrencileri Çanakkale'ye uğurlayarak, hayırlı yolculuklar diledi.

Farklı okullardan katılan öğrenci gruplarıyla süren Çanakkale Kültür Gezileri, gençlerin tarihi mirasla güçlü bir bağ kurmasını sağlayarak, Çanakkale'nin unutulmaz kahramanlık hikayelerini yeni nesillere aktarmaya devam ediyor.

Program, gençlerin hem tarih bilinci kazanmasına hem de vatan sevgisini daha derinden hissetmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel
