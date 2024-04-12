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Ümraniye metrosunda kadın yolcular kavga etti! Yüzüne tokat atıp hakaretler savurdu

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Ramazan Bayramı tatilinde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması yoğunluğa neden olurken, kalabalıktan rahatsız olan vatandaşlar arasında da zaman zaman tartışmalar yaşandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ümraniye metrosunda seyahat eden iki kadın arasında neden çıktığı belli olmayan tartışmanın görüntüleri de kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

TOKAT ATTI, HAKARET ETTİ

Yer kapma nedeniyle çıktığı düşünülen tartışma 'tokat' ile son buldu. Görüntülerde bir kadının diğerine tokat attığı ve hakaret ettiği görüldü.

"BIRAKIN DALSINLAR BİRBİRLERİNE"

O anları cep telefonuyla kaydeden gençlerin "Bırakın dalsınlar birbirlerine" çıkışı ise kavgayı ayırmaya çalışanları isyan ettirdi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

İstanbul Ümraniye Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Sessiz ciglik:

Bayansiniz hic yakismamis size. Insan olana yakismaz aslinda ama bayanlar olunca biraz daha uzuluyor

4
0
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Blackened:

Cehalet diz boyu, tokat atanindan, dalsinlar birbirine diyenine akıllı tek insan yok

3
0
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YILMAZ İÇELLİOĞLU:

Gülerek ayırmaları kızgın insanı daha çabuk durdurur,burada işe yaramış,kişi ,komik duruma düşüyorum herhalde diyip dinginleşiverir.

2
0
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