Ümraniye Dudullu Alt Geçitte İETT Otobüsünde Yangın Çıktı

ÜMRANİYE Dudullu alt geçitte İETT otobüsünde yangın çıktı. Otobüsteki yolcular tahliye edilirken alev alev yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.

Olay saat 15.00 sıralarında Dudullu alt geçitte meydana geldi. İddiaya göre Necip Fazıl Bulvarı'nda alt geçitte ilerlemekte olan 14 A numaralı 34 GG 2378 plakalı İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden şoförü otobüsü durdurup yolcuları tahliye etti.Yoğun duman kısa sürede alt geçidi sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın nedeniyle alt geçit trafiğe kapatıldı.Yangın itfaiyenin 1 saat süren çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken otobüs kullanılamaz hale geldi. Otobüsteki yolcular ve çevredekiler yangın nedeniyle panik yaşadı. Otobüs şoförü, "Seyir halindeydim,bir anda çıktı ben de anlamadım.Yolcuları hemen tahliye ettim."diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.