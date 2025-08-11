Ümraniye'deki kan bağışı seferberliği tamamlandı

Türk Kızılay, Ümraniye Kaymakamlığı ve Ümraniye Belediyesi işbirliğiyle ilçenin farklı noktalarında başlatılan kan bağışı seferberliği tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Kan Bağışı Hayat Kurtarır" sloganıyla ilçede başlatılan seferberlik kapsamında kurulan kan bağışı noktalarında vatandaşlar kampanyaya katılım sağladı.

İlçede 8-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen kampanyada, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda kurulan kan bağışı çadırını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Yıldırım, bu gönüllü hareketin hayati öneme sahip olduğunu belirterek, "Kan vermek bir hayat kurtarmaktır. Bu bilinçle hareket eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, kampanya süresince kan bağışında bulunan vatandaşlara Kızılay tarafından "kamp sandalyesi" hediye edildi.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
