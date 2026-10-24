Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ümraniye'deki Güven Sanayi Sitesi'nde balkon çöktü, 3 işçi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ümraniye'deki Güven Sanayi Sitesi'nde balkon çöktü, 3 işçi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ümraniye Yamanevler Mahallesi'ndeki Güven Sanayi Sitesi'nde 3 katlı iş yerinin birinci katındaki balkon, işçiler çalışırken kısmen çöktü ve 3 işçi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi; sağlık ekipleri yaralı işçileri hastaneye kaldırdı.

Ümraniye'deki sanayi sitesinde bulunan iş yerinin balkonunda meydana gelen kısmi çökme sonucu 3 işçi yaralandı.

Yamanevler Mahallesi'ndeki Güven Sanayi Sitesi'nde yer alan 3 katlı iş yerinin birinci katındaki balkon, işçilerin çalışma yaptığı sırada kısmen çöktü.

Çökme sonucu yere düşen 3 işçi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından 3 işçiyi hastaneye kaldırdı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Kaynak: AA
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Bir kişiyle başlıyor, tüm aileyi sarıyor! Hastaneler doldu taştı

Bir kişiyle başlıyor, tüm aileyi sarıyor! Hastaneler doldu taştı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Oğuz Aydın hamlesi! Yönetim kararını verdi

Binlerce taraftarın istediği oluyor! Yönetim kararını verdi
Kediyi kurtarmak isterken korkuluk koptu! Bursa'da SRC eğitmeni 3. kattan düşüp öldü

Yavru kedi için uzandı, korkuluk elinde kaldı! 3. kattan düştü
73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu

73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu
Maltepe'de gecekondu yangını! 12 yaşındaki İbrahim kurtarılamadı, anne ve babası yaralı

Alevlerin arasında kaldılar! 12 yaşındaki İbrahim kurtarılamadı
Arda Güler için El Clasico kararı! Mourinho'nun 3 planında da var

Bomba patladı! Arda'yı artık kimse tutamaz

Şehri ayağa kaldıran görüntü! Elinde bıçakla öldüresiye darp etti

Şehri ayağa kaldıran görüntü
Canlı bahis vurgununda WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız

Skandalın mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız