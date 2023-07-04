Ümraniye'de Viyadük Altında Ceset Bulundu

Ümraniye'de yapılan incelemede 40 yaşındaki Kemal Aydın'a ait olduğu belirlenen cesedin başından darbe aldığı ve kolunda kırık olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yenişehir Mahallesi 3004 Caddesi Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü altında sabah saatlerinde hareketsiz yatan kişiyi görenler polise haber verdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede cesedin Kemal Aydın (40)'a ait olduğu tespit edildi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de inceleme yaptı. İncelemede cesedin başından darbe aldığı, kolunda kırık olduğu belirlendi. Ekiplerin çalışmasının ardından cenaze itfaiyenin vinç aracıyla bulunduğu yerden çıkarılarak Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.