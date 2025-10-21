Ümraniye'de Trafik Kavgası: Sürücü Aracının Camını Kırdı

ÜMRANİYE'de yaşanan trafik tartışmasında sürücülerden biri aracından inerek diğer sürücünün otomobiline saldırdı. Aracın camını yumruklayarak kıran sürücü, küfür ettikten sonra otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Ümraniye'de Esenşehir mahallesi İmes Sanayi Sitesi önünde yaşandı.İddiya göre iki aracın sürücüsü yolda seyir halindeyken tartışmaya başladı.Bir süre sonra 34 VU 4550 plakalı otomobil sürücü aracını diğer otomobilin önünde durdurdu.Aracından inen sürücü önce diğer aracın kapısını açmak için uzun süre uğraştı.Saldırgan sürücü kapısını açamadığı aracın camını yumruklamaya başladı.Araç sürücüsü ve yanında bulunan kadın korku ve panik yaşarken, saldırgan sürücü yumruk atarak aracın ön camını kırdı. Saldırgan daha sonra yolun ortasında durdurduğu aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi