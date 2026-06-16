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Ümraniye'de trafikte tartıştığı sürücüyü muştayla darbeden şüpheli yakalandı

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Ümraniye'de trafikte tartıştığı sürücüyü muştayla darbeden şüpheli yakalandı. Taraflara toplam 180 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetler 6 ay süreyle geri alındı, araçlar 2 ay trafikten men edildi.

Ümraniye'de trafikte tartıştığı sürücüyü muştayla darbeden şüpheli yakalanırken, taraflara toplam 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tatlısu Mahallesi'nde meydana gelen kasten yaralama olayına ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, trafikte ilerleyen M.P. (32) ile M.Y.U. (32) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandığı tespit edildi.

Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen M.Y.U'nun hakaret ettiği M.P'yi muştayla darbettiği belirlendi.

Polis ekiplerince yakalanan M.Y.U. hakkında "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından adli işlem başlatıldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

Olayla ilgili sürücülere Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücülerin ehliyetleri 6 ay süreyle geri alınırken, araçlar 2 ay trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik
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