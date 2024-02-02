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Ümraniye'de Tehlikeli Manevralar Yapan Sürücüye 7 Bin 129 Lira Cezası

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Ümraniye'de otomobiliyle tehlikeli manevralar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan sürücüye 7 bin 129 lira ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya görüntülerini inceleyerek sürücünün kimliğini belirledi ve gözaltına aldı.

Ümraniye'de otomobiliyle tehlikeli manevralar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan sürücüye 7 bin 129 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Ocak akşamı, Ümraniye Şile yolu mevkiinde trafikte zincirleme manevralar yaparak trafiği tehlikeye düşüren bir araca ait sosyal medya görüntülerini inceledi. Aracın plaka bilgilerinden sürücünün kimliğini belirleyen ekipler, K.M'yi gözaltına aldı.

"Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan hakkında adli işlem başlatılan zanlı için ayrıca, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddesi kapsamında 7 bin 129 liralık trafik cezası da uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Ümraniye Güvenlik Ceza Trafik Hukuk Güncel Haberler

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