Ümraniye'de Tehlikeli Manevralar Yapan Sürücüye 7 Bin 129 Lira Cezası

Ümraniye'de otomobiliyle tehlikeli manevralar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan sürücüye 7 bin 129 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Ocak akşamı, Ümraniye Şile yolu mevkiinde trafikte zincirleme manevralar yaparak trafiği tehlikeye düşüren bir araca ait sosyal medya görüntülerini inceledi. Aracın plaka bilgilerinden sürücünün kimliğini belirleyen ekipler, K.M'yi gözaltına aldı.

"Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan hakkında adli işlem başlatılan zanlı için ayrıca, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddesi kapsamında 7 bin 129 liralık trafik cezası da uygulandı.