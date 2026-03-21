Haberler

Öldürülen futbolcu Kaan Kundakçı, toprağa verildi / Haber eklendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Ümraniye'de gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın cenazesi, Sakarya'nın Karasu ilçesinde toprağa verildi.

İSTANBUL Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı (21), Sakarya'nın Karasu ilçesinde toprağa verildi.

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan yardım istedi. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler silahlı saldırı gerçekleştirdi. Şüphelilerden A.K., araç içerisindeki gruba ateş açtı. Kurşunların hedefi olan futbolcu Kubilay Kundakçı, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kundakçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kubilay Kaan Kundakçı'nın cenazesi, işlemlerin ardından memleketi olan Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Yuvalıdere Mahallesi'nde getirildi. Burada Kundakçı için Merkez Cami'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Kundakçı ilçe mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi'ne 5 takım gönderecekler
Bir kentimiz kabusu yaşadı, tarım arazilerini su bastı
Camide uygunsuz video! Emniyet hemen harekete geçti
Ünlü isimlerin adının karıştığı futbolcu cinayetinde yeni gelişme
Şampiyonlar Ligi'ne 5 takım gönderecekler
Cezaevinden izinli çıkan hükümlü, kuzeninin eşini öldürdü
Savaşın 7 ülkeye faturası ağır oldu! Günlük kayıp öyle böyle değil