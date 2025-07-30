Ümraniye'de Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Tutuklandı

Ümraniye'de, bir iş yerine silahla ateş edilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğince, Tatlısu Mahallesi Göksu Caddesi'ndeki bir iş yerinin 16 Temmuz gecesi kurşunlanmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

İş yerinin bahçesinde park halindeki aracın 11, iş yerinin cam kapısının 2 kez isabet aldığını belirleyen ekipler, olay yeri ve çevresinde 9 kovan buldu.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, plakasız motosikletle kasksız şekilde olay yerine geldiği belirlenen 2 şüpheliyi 22 Temmuz'da gözaltına aldı.

Üstlerinden kimlik çıkmayan şüpheliler, kendilerini farklı isimle tanıttı. Parmak izi işlemlerinin ardından gerçek kimlikleri belirlenen B.K'nin (22) çeşitli suçlardan 12 kaydı, 8 aranması ile 10 yıl 34 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu, F.K.Ö'nün (21) ise 5 suç kaydının bulunduğu anlaşıldı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, F.K.Ö'nün Ataşehir'de bir iş yerinin 2 Haziran'da kurşunlanması olayına da katıldığını tespit etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K.Ö. ile B.K. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerin iş yerine silahla ateş edip, olay yerinden kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.