Ümraniye'de Satırlı Saldırı: Özbekistan Uyruklu Kadın Hayatını Kaybetti

Ümraniye'de Satırlı Saldırı: Özbekistan Uyruklu Kadın Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'de bir kadın, sokakta uğradığı satırlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı bir arama başlattı.

ÜMRANİYE'de Özbekistan uyruklu bir kadın, sokak ortasında uğradığı satırlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Şüpheli olay yerinden kaçarken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Ihlamurkuyu Mahallesi Aytaşı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, yanındaki satırla Özbekistan uyruklu olduğu belirlenen kadının boğazını keserek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünde saldırının hedefi olan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri cinayet sonrası kaçan kişinin yakalanması için çevrede geniş çaplı çalışma yaptı. Şüphelinin ormanlık alana kaçtığı yönünde gelen ihbarlar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi, orman ve çevresindeki sokaklarda arama yaptı. Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Samsunspor'un Atatürklü forması Atina'yı karıştırdı

Süper Lig ekibinin Atatürklü forması Atina'yı karıştırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksi şoförü direksiyon başında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Taksi şoförü direksiyon başında katledildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.