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Ümraniye'de samuray kılıcıyla trafiği kesip taşkınlık yapan şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ümraniye'de trafiği kesip samuray kılıcıyla taşkınlık yapan ve tehditler savuran şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli, adli makamlara sevk edildi.

Ümraniye'de samuray kılıcıyla trafiği kesip taşkınlık yapan ve tehditler savuran şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü 28 Haziran'da bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerdeki, Yamanevler Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde trafiği kesip elindeki samuray kılıcıyla küfür ederek, taşkınlık yapan ve tehditler savuran kişiyle ilgili çalışma yaptı.

Kimliği tespit edilen E.T. (41) dün Sancaktepe ilçesindeki evinde, olayda kullandığı kılıçla yakalandı.

Şüpheli E.T. "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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