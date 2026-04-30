Ümraniye'de otoparktaki araçtan hırsızlık yapılmasına ilişkin 4 zanlı tutuklandı

Ümraniye'de park halindeki araçtan 2 kilo altın ile 60 bin avro çalınmasına ilişkin yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Esenevler Mahallesi'nde M.B.'nin otoparktaki aracından 2 kilo altın ile 60 bin avrosunun çalındığı yönündeki ihbarı üzerine çalışma yaptı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, motosikletle gelen bir şüphelinin aracın camını kırdıktan sonra hırsızlık eylemini gerçekleştirdiğini, daha sonra bir araçla buluşarak altın ve paraları teslim ettiğini belirledi.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleriyle yapılan koordineli çalışmalar sonucu adres ve kimlik bilgileri tespit edilen 4 şüpheli, Ümraniye, Sancaktepe ve Çekmeköy'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kasklı şüphelinin binaya girip alt kattaki otoparka inmesi, park halindeki aracın camını kırdıktan sonra kapıyı açıp altın ve paraları koyduğu poşetle buradan çıkması yer alıyor. Görüntülerin devamında ise yaya olarak ilerleyen şüphelinin buluştuğu başka bir araca poşeti teslim etmesi bulunuyor.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca
