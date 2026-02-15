Haberler

Ümraniye'de silahını doldur boşalt yapan kuyumcu çalışanı iş arkadaşını vurdu
Ümraniye'de kuyumcu çalışanı Muhammed Safa S., amcasının tabancasıyla doldur boşalt yaparken silah ateş aldı ve diğer çalışan Muzaffer U.'yu yaraladı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı; şüpheli gözaltına alındı.

ÜMRANİYE'de kuyumcuda çalışan Muhammed Safa S.(22) amcasının tabancasıyla doldur boşalt yaptığı sırada silah ateş aldı. Çıkan kurşunlar diğer çalışan Muzaffer U.(29)'ya isabet etti. Olayın ardından yaralanan Muzaffer U. ambulansla hastaneye kaldırılırken, Muhammed Safa S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Atatürk Mahallesi'ndeki kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcuda çalışan Muhammed Safa S., amcasına ait ruhsatlı silahla doldur boşalt yapmak istedi. Bunun üzerine silahın ateşlenmesi sonucu çıkan kurşunlar karşısında duran diğer çalışan Muzaffer U.'ya isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda kasığından yaralandığı belirlenen Muzaffer U. ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan kuyumcu çalışanı Muhammed Safa S., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken tabancaya ise el konuldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
