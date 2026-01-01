Ümraniye'de buzlanan yolda kayan otomobil takla attı

ÜMRANİYE'de kar yağışı sonrası buzlanan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kaza yapan otomobilde bulunan 3 kişi çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Kaza saat 15.00 sıralarında Tantavi Mahallesi Halide Edip Adıvar sokakta meydana geldi.Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan 34 HJS 900 plakalı otomobil sürücüsü kar yağışının da etkisiyle buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sokakta kayan araç takla attı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Otomobilde bulunan 3 kişi çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı.Polis ekipleri kaza nedeniyle sokağı trafiğe kapattı.Kazada yaralanan olmazken otomobilde hasar meydana geldi.

'BUZLANMA NEDENİYLE KAYDI'

Kazayı gören Ekrem Aydemir, "Araç takla atı kayarak geldi buraya kadar. İçerde çocuk ve eşini ben çıkardım. Diğer kişiyi başka bir arkadaş çıkardı.Birşeyleri yok çok şükür. Araç kardan dolayı yukarda ters döndü kayarak buraya kadar geldi" dedi.