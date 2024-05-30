Üye Girişi
Haberler

Ümraniye'de İşçi Konteynerlerinde İlaçlama Sonrası 28 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'deki bir inşaat şantiyesinde yapılan böcek ilaçlaması sonrası işçi konteynerlerinde bulunan 28 kişi hastaneye kaldırıldı. Tedavilerinin ardından taburcu edilen kişilerin durumu iyi.

Ümraniye'de bir inşaat şantiyesinde işçi konteynerlerinde yapılan ilaçlama çalışmasından etkilenerek hastaneye kaldırılan 28 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Hekimbaşı Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi'ndeki şantiye alanında bulunan işçi konteynerlerinde böcek ilaçlaması yapıldı.

İlaçlamadan etkilenen 27'si işçi, biri polis toplam 28 kişi, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanelerde gördükleri tedavinin ardından taburcu edildi.

İtfaiye, polis, AFAD, zabıta ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Ümraniye Olay Sağlık Güncel Haberler

Son seçim anketinden sürpriz sonuçlar! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor

Son seçim anketinden sürpriz sonuçlar! AK Parti ikinci sırada, İYİ Parti'deki çöküş devam ediyor

 Yazar Azra Kohen'den skandal sözler: Filistinliler, çocuklarını bilerek bombaların atılacağı yerde oturtuyorlar

Yazar Azra Kohen'den skandal sözler: Filistinliler, çocuklarını bilerek bombaların atılacağı yerde oturtuyorlar

 Sokak ortasında kadın cinayeti! Nişanlanan eski sevgilisini öldürüp kendi kafasına sıktı

Sokak ortasında kadın cinayeti! Nişanlanan eski sevgilisini öldürüp kendi kafasına sıktı

 Bunu yapan 16 yaşındaki bir kız çocuğu! Boğazını keserek öldürdüğü dayısını böyle sürükledi

Bunu yapan 16 yaşındaki bir kız çocuğu! Boğazını keserek öldürdüğü dayısını böyle sürükledi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title