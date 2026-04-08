Ümraniye'de iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı

Ümraniye'de bir iş yerine uzun namlulu silahla gerçekleştirilen saldırıda 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Necip Fazıl Mahallesi Sultan Veled Sokak'taki iş yerine otomobille gelen bir şüpheli, uzun namlulu silahla ateş ederek kaçtı.

Bu sırada iş yerinde bulunan F.B.U, S.A.A, Y.F. ve M.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan S.A.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Ekiplerce yapılan çalışmada çok sayıda kovan bulunurken, iş yerine 13 mermi isabet ettiği belirlendi.

Olayın alacak verecek meselesi nedeniyle gerçekleştiği iddia edilirken, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.