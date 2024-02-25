Ümraniye Belediyesi İkinci Bahar Kıraathanesi'ni açtı

Ümraniye Belediyesi tarafından yaşlılara hizmet verilmesi amacıyla kurulan İkinci Bahar Kıraathanesi açıldı.

Cemil Meriç Mahallesi Şehit Ahmet Üvenç Parkı'ndaki açılış programında konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, ilçede ilki Atatürk Mahallesi'nde açılan İkinci Bahar Kıraathanesi'ne bir yenisini daha eklediklerini belirterek "Büyükler gelip burada gününü geçirecekler ve sohbet edecekler." dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin önemli olduğunu belirten Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te İBB Başkanı seçildiğinde kente yaptığı hizmetleri anlattı.

İstanbul'da geçmişte hava ve çevre kirliliği, elektrik ve su sıkıntısı ile yol problemi yaşandığını dile getiren Yıldırım, Erdoğan'ın bu kente yaptığı hizmetlerle sorunların çözüldüğünü hatırlattı.

Ümraniye'de de yapılamayan işlerin birçoğunun tamamlandığını aktaran Yıldırım, yeni dönem için İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'a destek istedi.

Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdi yeni dönemde unutmayın. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum Beyefendi'yi işin başına getirmemiz gerekiyor. İstanbul Belediyesi çok büyük bir belediye. Rahmetli Kadir abiyle, ondan evvel Ali Müfit Bey'le yönetildi. Tabii bu işin mimarı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye belediyeciliğinin mimarı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın getirdiği ilkelerle İstanbul'u ayağa kaldırdık. ve dünyada kurumsal bir kimlik olarak belediyeler arasında Dünya Belediyeler Birliği arasında en önemli yere geldi."

Yıldırım'ın konuşmasının ardından İkinci Bahar Kıraathanesi, AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya ve protokol üyelerinin katılımıyla açıldı.